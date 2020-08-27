"Когда Беларусь распадется, Гродненская область отойдет Польше": Лукашенко объяснил, почему держит войска на западной границе
Об этом Александр Лукашенко заявил в Минске на совещании, передает "Наша Нива".
Пока действующий президент отметил, что "неустойчивые соседи" Беларуси не только открыто заявляют о своей позиции относительно повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на государство.
"Налицо дипломатическая война", - добавил он.
Лукашенко отметил, что Беларусь вынуждена тратить огромные деньги, "чтобы стабилизировать обстановку на западных границах", куда переброшены некоторые воинские части.
"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже открыто говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю точно", - рассказал Лукашенко.
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