"Когда Беларусь распадется, Гродненская область отойдет Польше": Лукашенко объяснил, почему держит войска на западной границе

27 августа, 2020, 12:47

27 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против Беларуси ведется "гибридная война"

Об этом Александр Лукашенко заявил в Минске на совещании, передает "Наша Нива".

"Мы сегодня имеем в наличии определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - заявил Лукашенко.

Пока действующий президент отметил, что "неустойчивые соседи" Беларуси не только открыто заявляют о своей позиции относительно повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на государство.

"Налицо дипломатическая война", - добавил он.

Лукашенко отметил, что Беларусь вынуждена тратить огромные деньги, "чтобы стабилизировать обстановку на западных границах", куда переброшены некоторые воинские части.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже открыто говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю точно", - рассказал Лукашенко.

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