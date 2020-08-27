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Espreso.tvМирМИД Беларуси выразил протест Польше за "вмешательство во внутренние дела"

МИД Беларуси выразил протест Польше за "вмешательство во внутренние дела"

МИД Беларуси вызвал главу дипломатической миссии Польши Мартина Войтеховского, ему выразили решительный протест из-за якобы попытки вмешательства польской стороны во внутренние дела Беларуси

Об этом сообщает белорусское издание "БелТА".

По словам представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза, ведомство обратило внимание на "недружественные заявления", прозвучавшие в последние дни со стороны польских политиков и чиновников в отношении ситуации в Беларуси.

"Подчеркнута контрпродуктивность любых дальнейших попыток внешнего давления на Беларусь, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности нашей страны", - отметил он.

  • Напомним, 27 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против Беларуси ведется "гибридная война" .

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