МИД Беларуси выразил протест Польше за "вмешательство во внутренние дела"
27 августа, 2020, 18:57
МИД Беларуси вызвал главу дипломатической миссии Польши Мартина Войтеховского, ему выразили решительный протест из-за якобы попытки вмешательства польской стороны во внутренние дела Беларуси
Об этом сообщает белорусское издание "БелТА".
По словам представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза, ведомство обратило внимание на "недружественные заявления", прозвучавшие в последние дни со стороны польских политиков и чиновников в отношении ситуации в Беларуси.
"Подчеркнута контрпродуктивность любых дальнейших попыток внешнего давления на Беларусь, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности нашей страны", - отметил он.
- Напомним, 27 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против Беларуси ведется "гибридная война" .
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