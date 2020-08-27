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Espreso.tvОбществоИз Ивано-Франковском и Черновцами: в Украине расширили "красную" зону карантина

Из Ивано-Франковском и Черновцами: в Украине расширили "красную" зону карантина


фото: dialog.ua
В Украине расширили список городов и районов, внесенных в "красную" зону карантина из-за увеличения случаев коронавируса

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о новом карантинного зонировании.

Так, в "красную" зону будут отнесены:

- Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- города Беляевка и Измаил Одесской области;

- города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области;

- города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

- город Черновцы, Вижницкий, Глыбоцкий, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Немчинов отметил, что новое зонирование вступит в силу 31 августа.

  • За сутки 26 августа в Украине от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 49 человек, болезнь обнаружена у 1 974 человек.

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