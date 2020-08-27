Из Ивано-Франковском и Черновцами: в Украине расширили "красную" зону карантина
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о новом карантинного зонировании.
Так, в "красную" зону будут отнесены:
- Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Беляевка и Измаил Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области;
- города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбоцкий, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.
Немчинов отметил, что новое зонирование вступит в силу 31 августа.
- За сутки 26 августа в Украине от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 49 человек, болезнь обнаружена у 1 974 человек.
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