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Espreso.tvОбществоВ Украине за сутки почти 2 тыс. новых случаев COVID-19: рекордное количество смертей за сутки

В Украине за сутки почти 2 тыс. новых случаев COVID-19: рекордное количество смертей за сутки

За сутки 26 августа в Украине от осложнений, связанных с коронавирусом, умерло 49 человек, болезнь обнаружена у 1974 человек

Соответствующая информация размещена на сайте СНБО Украины.

В Украине по состоянию на утро четверга, 27 августа, зафиксировано 1974 новых случая заражения. 49 больных умерли. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии в стране.

В мире коронавирусом сейчас болеют более 7,5 млн человек. За время пандемии выздоровели 15 млн 792 тыс. Количество умерших перевалило за 825 тыс. человек.

 
  • Напомним, 26 августа, сообщалось о 1670 новых случаях, 25 августа - о 1658, 24 августа - о 1799 новых случаях, 23 августа - о 1987, 22 августа - о рекордных 2328 новых, которые заразились в сутки

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