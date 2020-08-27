Стали известны все возможные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов
27 августа, 2020, 14:17
Определились три возможных соперника киевского "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов 2020/21
Об этом сообщает "Чемпион ".
Выиграв свои матчи во втором квалификационном раунде австрийский "Рапид", нидерландский "АЗ Алкмар" и греческий ПАОК присоединились в пути "не чемпионов" в группу несеяных команд и потенциальными соперниками киевского "Динамо".
Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 31 августа. Противостояние будут состоять из одного матча, который состоится 15 или 16 сентября.
- 26 августа во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов Брестское "Динамо" обыграло боснийский "Сараево" со счетом 2: 1 .
- В параллельном матче венгерский "Ференцварош" победил шотландский "Селтик" со счетом 2: 1 .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос