Стали известны все возможные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

27 августа, 2020, 14:17

Определились три возможных соперника киевского "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов 2020/21

Об этом сообщает "Чемпион ".

Выиграв свои матчи во втором квалификационном раунде австрийский "Рапид", нидерландский "АЗ Алкмар" и греческий ПАОК присоединились в пути "не чемпионов" в группу несеяных команд и потенциальными соперниками киевского "Динамо".

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 31 августа. Противостояние будут состоять из одного матча, который состоится 15 или 16 сентября.