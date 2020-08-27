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Espreso.tvСпортСтали известны все возможные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

Стали известны все возможные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов


фото: fcdynamo.kiev.ua
Определились три возможных соперника киевского "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов 2020/21

Об этом сообщает "Чемпион ".

Выиграв свои матчи во втором квалификационном раунде австрийский "Рапид", нидерландский "АЗ Алкмар" и греческий ПАОК присоединились в пути "не чемпионов" в группу несеяных команд и потенциальными соперниками киевского "Динамо".

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 31 августа. Противостояние будут состоять из одного матча, который состоится 15 или 16 сентября.

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