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Espreso.tvСпортКоманда Реброва сенсационно вышла в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Команда Реброва сенсационно вышла в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" победил шотландский "Селтик" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский хавбек венгерской команды Игорь Харатин провел на футбольном поле все 90 минут, а на 40-й получил желтую карточку. Главным тренером "Ференцвароша" является Сергей Ребров.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 31 августа. Противостояние будут состоять из одного матча, который состоится 15 или 16 сентября.

Лига чемпионов

26 августа

Второй квалификационный раунд

"Селтик" (Шотландия) - "Ференцварош" (Венгрия) 1: 2

Голы: Кристи, 53 - Шигеру, 7, Нгуен, 75

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