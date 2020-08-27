"Динамо" Милевского вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

27 августа, 2020, 13:12

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов Брестское "Динамо" обыграло боснийское "Сараево" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

С первых минут матч начали украинцы Артем Милевский и Евгений Хачериди. На 86-й минуте форвард был заменен, а на 93-й защитник получил желтую карточку.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 31 августа. Противостояние будут состоять из одного матча, который состоится 15 или 16 сентября.

Лига чемпионов

26 августа

Второй квалификационный раунд

"Динамо" (Брест, Беларусь) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) 2: 1

Голы: Гордейчук, 3, Диалло, 49 - Джоканович, 34

24 июля стало известно, что Артем Милевский недоволен назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо".