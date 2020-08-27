Путин: Россия подготовила силовиков для "урегулирования ситуации" в Беларуси в случае необходимости
Об этом в интервью "Россия 24" рассказал президент России Владимир Путин.
По его словам, в договорах о коллективной безопасности и о Союзном государстве есть статьи о помощи в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности.
"В связи с этим у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Лукашенко так и поставил вопрос. Он хотел бы, чтобы Россия при необходимости оказала помощь. Я сказал, что Россия выполнит все свои обязательства", - отметил Путин.
Он также подчеркнул, что Лукашенко попросил сформировать "определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов".
"И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. Пока экстремистские элементы не переступят границу и не приступят к разбою, не начнут жечь машины, дома и пытаться захватить административные здания", - добавил Путин.
Напомним, ранее в Кремле заявили , что ситуация в Беларуси не предусматривает предоставление военной помощи со стороны Российской Федерации.
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