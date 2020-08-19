У Путина не видят необходимости предоставлять военную помощь Беларуси

19 августа, 2020, 14:59

В Кремле заявили, что не видят необходимости предоставлять военную помощь Беларуси в рамках ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности)

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен с взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой необходимости, и, собственно, и белорусское руководство, оно само признало, что такой необходимости нет ", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о военной помощи Беларуси в случае внешней угрозы или она предполагается в случае "революции", Песков сказал: "Я уже ответил на ваш вопрос".

На просьбу прокомментировать информацию в СМИ о том, что к границе с Беларусью направляются колонны российской военной техники, Песков заявил, что "российская военная техника, она расположена на всей территории Российской Федерации, поэтому здесь нечего комментировать".

"Мы исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога, в рамках правового поля и без какого-либо вмешательства извне", - подчеркнул Песков, но при этом добавил, что в Кремле "констатируют попытки такого непосредственного вмешательства" .

Напомним, в Литве заявили, что российская помощь Беларуси будет означать вторжение.

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