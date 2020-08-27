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Espreso.tvОбществоПутин о задержании "вагнеровцев" в Беларуси: это была совместная операция спецслужб Украины и США

Путин о задержании "вагнеровцев" в Беларуси: это была совместная операция спецслужб Украины и США

Президент России Владимир Путин заявил, что задержание россиян частной военной компании "Вагнера" в Беларуси - это совместная операция украинских и американских спецслужб

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 24"

"Это акция спецслужб. Людей в темную использовали, чтобы переместить на территорию Беларуси. Поставив перед ними абсолютно легальные цели", - отметил российский лидер.

По словам Путина, они должны были выехать в любую страну - Латинскую Америку, на Ближний Восток для "легальной работы".

"На самом деле их затянули на территорию Беларуси и представили в качестве возможной "ударной силой" для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании. Что совершенно не соответствовало действительности", - подчеркнул президент РФ.

Он добавил, что российские пограничники не выпускали "вагнеровцев".

"Наши-то пограничники их не выпускали, кстати говоря. Они не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически ввезли. Операция это украинских спецслужб совместно с американскими", - сказала глава России.

  • Напомним, 18 августа главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов заявил, что появление части российских наемников в Беларуси, которых позже отдали России, состоялось в рамках спецоперации украинских спецслужб по захвату причастных к войне на Донбассе террористов, но президент Владимир Зеленский приостановил конечную фазу операции .

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