 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСуркис опроверг информацию об интересе "Динамо" к бразильцу

Суркис опроверг информацию об интересе "Динамо" к бразильцу


фото: Getty Images
Президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию об интересе киевлян к бразильскому защитнику Маркао

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в youtube.

По словам Суркиса информация об интересе к защитнику турецкого "Галатасарая" - слухи.

"Информация о Маркао - слухи. Мы вообще на него никогда не обращали внимания. У Луческу свои приоритеты. Сначала должны вернуться все больные, а потом будем решать вопрос по игрокам", - сказал Игорь Суркис.

Маркао перешел в "Галатасарай" в январе 2019-го года из португальского "Шавеша" за 4 млн евро. В текущем сезоне провел 39 матчей, а результативными действиями не отличался.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 августа, 2020 среда

больше новостей

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать