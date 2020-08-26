Суркис опроверг информацию об интересе "Динамо" к бразильцу

26 августа, 2020, 14:25

Президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию об интересе киевлян к бразильскому защитнику Маркао

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в youtube.

По словам Суркиса информация об интересе к защитнику турецкого "Галатасарая" - слухи.

"Информация о Маркао - слухи. Мы вообще на него никогда не обращали внимания. У Луческу свои приоритеты. Сначала должны вернуться все больные, а потом будем решать вопрос по игрокам", - сказал Игорь Суркис.

Маркао перешел в "Галатасарай" в январе 2019-го года из португальского "Шавеша" за 4 млн евро. В текущем сезоне провел 39 матчей, а результативными действиями не отличался.