 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПервый трансфер Луческу: "Динамо" может осуществить самую дорогую покупку в истории клуба

Первый трансфер Луческу: "Динамо" может осуществить самую дорогую покупку в истории клуба


фото: Getty Images
Турецкий "Галатасарай" требует от киевского "Динамо" 12 млн евро за бразильского защитника Маркао

Об этом сообщает Fotospor .

Представители киевского клуба уже запросили информацию о цене на игрока. "Галатасарай" ответил, что хочет получить за 24-летнего бразильца 12 млн евро, однако руководство "Динамо" постарается снизить цену.

Последний раз киевляне платили более чем 8 млн евро за одного игрока в 2015 году. Тогда парагвайский полузащитник Гонсалес перешел в "Динамо" из швейцарского "Базеля" за 9,4 млн евро. Рекордным трансфером в истории киевлян является переход Мбокани из бельгийского "Андерлехта" в 2013-м (11 млн евро).

Маркао перешел в "Галатасарай" в январе 2019 года с португальского "Шавеш" за 4 млн евро. В текущем сезоне провел 39 матчей, а результативными действиями не отличался.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

3 августа, 2020 понедельник

2 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать