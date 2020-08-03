Первый трансфер Луческу: "Динамо" может осуществить самую дорогую покупку в истории клуба

3 августа, 2020, 15:36

Турецкий "Галатасарай" требует от киевского "Динамо" 12 млн евро за бразильского защитника Маркао

Об этом сообщает Fotospor .

Представители киевского клуба уже запросили информацию о цене на игрока. "Галатасарай" ответил, что хочет получить за 24-летнего бразильца 12 млн евро, однако руководство "Динамо" постарается снизить цену.

Последний раз киевляне платили более чем 8 млн евро за одного игрока в 2015 году. Тогда парагвайский полузащитник Гонсалес перешел в "Динамо" из швейцарского "Базеля" за 9,4 млн евро. Рекордным трансфером в истории киевлян является переход Мбокани из бельгийского "Андерлехта" в 2013-м (11 млн евро).

Маркао перешел в "Галатасарай" в январе 2019 года с португальского "Шавеш" за 4 млн евро. В текущем сезоне провел 39 матчей, а результативными действиями не отличался.

27 июля сообщалось, что центральный защитник турецкого "Галатасарая" Маркао может перейти в киевское "Динамо" .