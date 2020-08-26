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Espreso.tvСпорт"Динамо" выиграло дублирующим составом, - Суркис о победе над "Шахтером"

"Динамо" выиграло дублирующим составом, - Суркис о победе над "Шахтером"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Президент "Динамо" Игорь Суркис считает, что команда показала бойцовские качества в игре за Суперкубок Украины против "Шахтера"

Об этом сообщает footballua.tv.

Суркис считает "Шахтер" очень сильной командой.

"Шахтер" - очень сильная команда, но мы проявили бойцовские качества. У нас не было большой группы игроков основы - Вербич, Шепелев, Цыганков. Есть проблемы в обороне, играли практически дублирующим составом. Они готовились к этому матчу, но многим нужно добавлять. Тот же Сирота, ему нужно прогрессировать. Кендзера играл не на своей позиции. Поэтому бойцовские качества и реализация моментов стали ключевыми", - сказал Игорь Суркис.

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