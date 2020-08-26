"Динамо" выиграло дублирующим составом, - Суркис о победе над "Шахтером"
26 августа, 2020, 13:06
Президент "Динамо" Игорь Суркис считает, что команда показала бойцовские качества в игре за Суперкубок Украины против "Шахтера"
Об этом сообщает footballua.tv.
Суркис считает "Шахтер" очень сильной командой.
"Шахтер" - очень сильная команда, но мы проявили бойцовские качества. У нас не было большой группы игроков основы - Вербич, Шепелев, Цыганков. Есть проблемы в обороне, играли практически дублирующим составом. Они готовились к этому матчу, но многим нужно добавлять. Тот же Сирота, ему нужно прогрессировать. Кендзера играл не на своей позиции. Поэтому бойцовские качества и реализация моментов стали ключевыми", - сказал Игорь Суркис.
- 25 августа в Суперкубке Украины по футболу "Динамо" победило "Шахтер" со счетом 3:1 .
- 26 августа румынский специалист Мирча Луческу стал первым тренером, который выиграл Суперкубок Украины и с "Динамо", и с "Шахтером".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос