Луческу установил уникальное достижение в Суперкубке Украины

26 августа, 2020, 12:19

Румынский специалист Мирча Луческу стал первым тренером, который выиграл Суперкубок Украины и с "Динамо", и с "Шахтером"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

75-летний Луческу, который тренировал донецкий "Шахтер" с 2004-го по 2016-й год, выигрывал с "горняками" Суперкубок Украины 7 раз.

Вчерашний матч Суперкубка Украины стал для Мирчи Луческу первым против бывшей команды. С "Шахтером" румынский специалист завоевал 22 трофея. Суперкубок Украины 2020 года - 23-й титул тренера в украинском футболе.

25 августа в Суперкубке Украины по футболу "Динамо" победило "Шахтер" со счетом 3:1 .