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Espreso.tvСпортЛуческу установил уникальное достижение в Суперкубке Украины

Луческу установил уникальное достижение в Суперкубке Украины


фото: shakhtar.com
Румынский специалист Мирча Луческу стал первым тренером, который выиграл Суперкубок Украины и с "Динамо", и с "Шахтером"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

75-летний Луческу, который тренировал донецкий "Шахтер" с 2004-го по 2016-й год, выигрывал с "горняками" Суперкубок Украины 7 раз.

Вчерашний матч Суперкубка Украины стал для Мирчи Луческу первым против бывшей команды. С "Шахтером" румынский специалист завоевал 22 трофея. Суперкубок Украины 2020 года - 23-й титул тренера в украинском футболе.

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