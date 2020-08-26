Луческу установил уникальное достижение в Суперкубке Украины
26 августа, 2020, 12:19
Румынский специалист Мирча Луческу стал первым тренером, который выиграл Суперкубок Украины и с "Динамо", и с "Шахтером"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
75-летний Луческу, который тренировал донецкий "Шахтер" с 2004-го по 2016-й год, выигрывал с "горняками" Суперкубок Украины 7 раз.
Вчерашний матч Суперкубка Украины стал для Мирчи Луческу первым против бывшей команды. С "Шахтером" румынский специалист завоевал 22 трофея. Суперкубок Украины 2020 года - 23-й титул тренера в украинском футболе.
- 25 августа в Суперкубке Украины по футболу "Динамо" победило "Шахтер" со счетом 3:1 .
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