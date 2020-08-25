"Динамо" уверенно победило "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет в матче был открыт на 20-й минуте, головой забил уругваец Карлос Де Пена. Через несколько минут киевляне удвоили преимущество, Жерсон Родригес эффектно перебросил голкипера "горняков" Андрея Пятова. "Шахтеру" удалось сократить отставание на 37-й минуте, в ворота своей бывшей команды забил Жуниор Мораес.
Гол в противостоянии забил Фран Соль, испанец отличился на 83-й минуте матча.
Это девятый Суперкубок Украины для "Динамо". У "Шахтера" таких трофеев восемь. Впервые турнир был сыгран в 2004 году.
Суперкубок Украины
25 августа
"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев) 1: 3
Голы: Мораес, 37 - Де Пена, 20, Родригес, 31 Соль, 83
- 23 августа стало известно, что полтавская "Ворскла" возглавляет турнирную таблицу УПЛ после 1-го тура чемпионата Украины по футболу.
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