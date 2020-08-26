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Espreso.tvОбществоПразднование Рош Ха-Шана в Умани: Шмыгаль заявил, что массовые мероприятия могут запретить 27 августа

Празднование Рош Ха-Шана в Умани: Шмыгаль заявил, что массовые мероприятия могут запретить 27 августа

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС планирует на заседании в четверг, 27 августа, примет решение о запрете массовых мероприятий во время празднования Рош Ха-Шана в Умани из-за ситуации с коронавирусом

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства 26 августа.

"Обращаюсь к комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях, чтобы завтра мы рассмотрели запрет массовых мероприятий во время празднования иудейского Нового года Рош Га-Шана", - сообщил Шмыгаль.

Премьер заявил, что получил обращение о запрете массовых мероприятий во время празднования Рош Га-Шана от профессора Рони Гамза, который является руководителем проекта координации по коронавирусу в Государстве Израиль.

"В этом письме ответственный за противодействие пандемии просит и выражает обеспокоенность потенциальными торжествами с участием десятков тысяч людей в городе Умань", - отметил Шмыгаль.

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