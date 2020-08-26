Празднование Рош Ха-Шана в Умани: Шмыгаль заявил, что массовые мероприятия могут запретить 27 августа

26 августа, 2020, 15:56

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС планирует на заседании в четверг, 27 августа, примет решение о запрете массовых мероприятий во время празднования Рош Ха-Шана в Умани из-за ситуации с коронавирусом

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства 26 августа.

"Обращаюсь к комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях, чтобы завтра мы рассмотрели запрет массовых мероприятий во время празднования иудейского Нового года Рош Га-Шана", - сообщил Шмыгаль.

Премьер заявил, что получил обращение о запрете массовых мероприятий во время празднования Рош Га-Шана от профессора Рони Гамза, который является руководителем проекта координации по коронавирусу в Государстве Израиль.

"В этом письме ответственный за противодействие пандемии просит и выражает обеспокоенность потенциальными торжествами с участием десятков тысяч людей в городе Умань", - отметил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует закрыть границы на въезд иностранцам до конца сентября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb