Празднование Рош Ха-Шана в Умани: Шмыгаль заявил, что массовые мероприятия могут запретить 27 августа
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства 26 августа.
"Обращаюсь к комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях, чтобы завтра мы рассмотрели запрет массовых мероприятий во время празднования иудейского Нового года Рош Га-Шана", - сообщил Шмыгаль.
Премьер заявил, что получил обращение о запрете массовых мероприятий во время празднования Рош Га-Шана от профессора Рони Гамза, который является руководителем проекта координации по коронавирусу в Государстве Израиль.
"В этом письме ответственный за противодействие пандемии просит и выражает обеспокоенность потенциальными торжествами с участием десятков тысяч людей в городе Умань", - отметил Шмыгаль.
- Напомним, Кабинет министров Украины планирует закрыть границы на въезд иностранцам до конца сентября.
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