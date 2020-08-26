Кабмин планирует закрыть въезд в Украину иностранцам до конца сентября
Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина, сообщает Еспресо.TV .
"Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября, почти до конца сентября, закрыть границы для въезда иностранных граждан. Конечно, кроме тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в Украине", - сказал премьер-министр.
Это ограничение также не будет касаться иностранных граждан, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, членами экипажей.
"Есть соответствующие перечни, я попрошу сегодня в озвучивании этого вопроса озвучить этот перечень для того, чтобы все понимали, как будет осуществляться регулирование на границах Украины для въезда в Украину иностранных граждан", - сказал глава Кабмина.
Шмыгаль отметил, что Министерство иностранных дел проинформирует международных партнеров Украины о соответствующем ограничении на въезд.
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