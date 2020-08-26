Новичок УПЛ может переехать на новый стадион
26 августа, 2020, 16:15
Новичок УПЛ львовский "Рух" может переехать на стадион "Арена-Львов"
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
Пока неясно, где 12 сентября "Рух" примет донецкий "Шахтер" во втором туре чемпионата Украины. Матчи первой лиги команда проводила на стадионе СКИФ.
Переговоры клуба с руководством "Арена-Львов" продолжаются. Дирекция стадиона готова согласиться с предложением об оплате 150 тыс. гривень за каждую игру, но категорически против того, что "Движение" хочет снять с себя ответственность за безопасность и уборку стадиона.
- 21 августа в стартовом матче чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" победило донецкий "Олимпик" со счетом 4: 1 .
- 23 августа полтавская "Ворскла" разгромила львовский "Рух" со счетом 5: 2.
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