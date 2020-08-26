Новичок УПЛ может переехать на новый стадион

26 августа, 2020, 16:15

Новичок УПЛ львовский "Рух" может переехать на стадион "Арена-Львов"

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Пока неясно, где 12 сентября "Рух" примет донецкий "Шахтер" во втором туре чемпионата Украины. Матчи первой лиги команда проводила на стадионе СКИФ.

Переговоры клуба с руководством "Арена-Львов" продолжаются. Дирекция стадиона готова согласиться с предложением об оплате 150 тыс. гривень за каждую игру, но категорически против того, что "Движение" хочет снять с себя ответственность за безопасность и уборку стадиона.