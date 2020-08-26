Нацбанк в следующем году будет вынужден повышать учетную ставку, - эксперт

26 августа, 2020, 08:04

Национальный банк Украины в результате запланированного повышения минимальной зарплаты в три этапа будет вынужден в следующем году повышать учетную ставку. Это приведет к удорожанию кредитов

Такую позицию высказал Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ", в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"В следующем году, чтобы обуздать инфляцию - а она будет раздуваться - Национальный банк будет вынужден повышать учетную ставку", - убежден Козак.

Он прогнозирует, что повышение минималки в этом году на 277 грн никоим образом не повлияет на инфляцию.

"Но рост в следующем году до 6 тыс. грн и до 6,5 тыс. грн - это рост минимальной зарплаты почти вдвое за три года. Потому что в 2018-м году минимальная зарплата была еще 3700. А в 2021 году будет почти вдвое выше. Это при том, что наша экономика не стала вдвое больше, или производительность труда не стала вдвое больше", - подчеркивает экономист.

По его словам, повышение минималки в следующем году станет не только ударом по экономике, но и приведет к росту инфляции.

Верховная Рада 25 августа 295 голосами нардепов поддержала в целом президентский проект закона № 3963 о повышении заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

Министр финансов Сергей Марченко говорит, что в этом году повышение минимальной зарплаты ускорит инфляцию разве что на 0,5%.

Эксперты трактуют повышение минималки как скрытый рост налогов и видят в этом решении риски для потребителей, владельцев малого бизнеса и экономики в целом.