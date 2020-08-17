"Шахтер" крупно проиграл "Интеру" и вылетел из Лиги Европы

17 августа, 2020, 23:47

В полуфинале Лиги Европы миланский "Интер" разгромил донецкий "Шахтер" со счетом 5:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Итальянцев сегодня отличились итальянец Д'Амброзио, бельгиец Лукаку и аргентинец Лаутаро Мартинес.

В финале "Интер" сыграет против испанской "Севильи", которая прошла английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Лига Европы

полуфинал

17 августа, понедельник

"Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина) 5:0

Голы: Мартинес, 19, 74, Д'Амброзио, 64, Лукаку, 78, 84