"Шахтер" крупно проиграл "Интеру" и вылетел из Лиги Европы
17 августа, 2020, 23:47
В полуфинале Лиги Европы миланский "Интер" разгромил донецкий "Шахтер" со счетом 5:0
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Итальянцев сегодня отличились итальянец Д'Амброзио, бельгиец Лукаку и аргентинец Лаутаро Мартинес.
В финале "Интер" сыграет против испанской "Севильи", которая прошла английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.
Лига Европы
полуфинал
17 августа, понедельник
"Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина) 5:0
Голы: Мартинес, 19, 74, Д'Амброзио, 64, Лукаку, 78, 84
- 17 августа сообщалось, что главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте считает, что "Шахтер" - талантливая команда .
- 16 августа в полуфинале Лиги Европы испанский "Севилья" победила английский "Манчестер Юнайтед" .
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