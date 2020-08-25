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Espreso.tvОбществоВысший совет правосудия рассмотрит ходатайство Венедиктовой об отстранении судей ОАСК 1 сентября

Высший совет правосудия рассмотрит ходатайство Венедиктовой об отстранении судей ОАСК 1 сентября


фото: ОАСК
Высший совет правосудия 1 сентября рассмотрит ходатайство об отстранении судей Окружного админсуда Киева, которые являются фигурантами дела о захвате власти руководством ОАСК

Об этом говорится в повестке дня заседания ВРУ, которое назначено на 1 сентября.

Запланировано рассмотрение ходатайства генерального прокурора Ирины Венедиктовой об отстранении в связи с привлечением к уголовной ответственности главы ОАСК Павла Вовка и судей Владимира Келеберды, Евгения Аблова, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченка.

  • Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.
  • Впоследствии, в ОАСК заявили, что председатель суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах .

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