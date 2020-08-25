Высший совет правосудия рассмотрит ходатайство Венедиктовой об отстранении судей ОАСК 1 сентября
25 августа, 2020, 20:35
Высший совет правосудия 1 сентября рассмотрит ходатайство об отстранении судей Окружного админсуда Киева, которые являются фигурантами дела о захвате власти руководством ОАСК
Об этом говорится в повестке дня заседания ВРУ, которое назначено на 1 сентября.
Запланировано рассмотрение ходатайства генерального прокурора Ирины Венедиктовой об отстранении в связи с привлечением к уголовной ответственности главы ОАСК Павла Вовка и судей Владимира Келеберды, Евгения Аблова, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченка.
- Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.
- Впоследствии, в ОАСК заявили, что председатель суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах .
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