Высший совет правосудия рассмотрит ходатайство Венедиктовой об отстранении судей ОАСК 1 сентября

25 августа, 2020, 20:35

Высший совет правосудия 1 сентября рассмотрит ходатайство об отстранении судей Окружного админсуда Киева, которые являются фигурантами дела о захвате власти руководством ОАСК

Об этом говорится в повестке дня заседания ВРУ, которое назначено на 1 сентября.

Запланировано рассмотрение ходатайства генерального прокурора Ирины Венедиктовой об отстранении в связи с привлечением к уголовной ответственности главы ОАСК Павла Вовка и судей Владимира Келеберды, Евгения Аблова, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченка.

Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.

Впоследствии, в ОАСК заявили, что председатель суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах .