 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВерсия следствия: в Украине сняли документальный фильм о деле Шеремета

Версия следствия: в Украине сняли документальный фильм о деле Шеремета


фото: zik
"ТТВ-Студия" в сотрудничестве с Национальной полицией Украины сняла документальный фильм об убийстве журналиста Павла Шеремета - "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать"

Фильм опубликован на YouTube-канале "Дело Шеремета".

"Убийство журналиста Павла Шеремета, 20 июля 2016 года, стало одним из самых резонансных преступлений в новейшей истории Украины, что с самого начала досудебного расследования вызвало бурную реакцию общества. Правоохранительным органам с подачи защиты предъявляют самые разные обвинения - от сокрытия доказательств к заказному расследованию. Имеют ли основания такие обвинения? Ответ на этот вопрос пытаются найти авторы фильма ", - говорится в описании к фильму.

Комментарии по делу Шеремета в фильме дают первый заместитель главы НПУ Евгений Коваль, начальник уголовного розыска Вадим Дзюбинский, бывший генеральный прокурор Святослав Пискун, эксперты-криминалисты и следователи.

В частности, Святослав Пискун заявил, что убийство журналиста Павла Шеремета является политическим, поскольку оно выходит за рамки уголовного процесса и политически значимое.

"Это политические убийства, потому что они выходят за рамки уголовного процесса, они становятся политически значимыми, на них обращают внимание в большинстве политики, другие журналисты, политологи, активисты работают с этим, и каждый пытается использовать в своих политических целях. Этот "эффект домино" при убийствах журналистов, он срабатывает в мире, и те, кто это делал, это знали", - отметил он.

Кроме того, Пискун сравнивает убийство журналиста Павла Шеремета с убийством журналиста Георгия Гонгадзе.

В целом же, как отмечают авторы проекта, съемочная группа получила от следствия разрешение на обнародование многих материалов впервые. Национальная полиция также дала согласие раскрыть некоторые материалы досудебного расследования и в эксклюзивных комментариях опубликовать версию следствия.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

В декабря 2019 года правоохранители задержали по подозрению в убийстве Павла Шеремета трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

  • Напомним, подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ветерану АТО Андрею Антоненко вручили обвинительный акт.
  • Врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать