Версия следствия: в Украине сняли документальный фильм о деле Шеремета

Фильм опубликован на YouTube-канале "Дело Шеремета".

"Убийство журналиста Павла Шеремета, 20 июля 2016 года, стало одним из самых резонансных преступлений в новейшей истории Украины, что с самого начала досудебного расследования вызвало бурную реакцию общества. Правоохранительным органам с подачи защиты предъявляют самые разные обвинения - от сокрытия доказательств к заказному расследованию. Имеют ли основания такие обвинения? Ответ на этот вопрос пытаются найти авторы фильма ", - говорится в описании к фильму.

Комментарии по делу Шеремета в фильме дают первый заместитель главы НПУ Евгений Коваль, начальник уголовного розыска Вадим Дзюбинский, бывший генеральный прокурор Святослав Пискун, эксперты-криминалисты и следователи.

В частности, Святослав Пискун заявил, что убийство журналиста Павла Шеремета является политическим, поскольку оно выходит за рамки уголовного процесса и политически значимое.

"Это политические убийства, потому что они выходят за рамки уголовного процесса, они становятся политически значимыми, на них обращают внимание в большинстве политики, другие журналисты, политологи, активисты работают с этим, и каждый пытается использовать в своих политических целях. Этот "эффект домино" при убийствах журналистов, он срабатывает в мире, и те, кто это делал, это знали", - отметил он.

Кроме того, Пискун сравнивает убийство журналиста Павла Шеремета с убийством журналиста Георгия Гонгадзе.

В целом же, как отмечают авторы проекта, съемочная группа получила от следствия разрешение на обнародование многих материалов впервые. Национальная полиция также дала согласие раскрыть некоторые материалы досудебного расследования и в эксклюзивных комментариях опубликовать версию следствия.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

В декабря 2019 года правоохранители задержали по подозрению в убийстве Павла Шеремета трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.