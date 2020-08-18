Убийство Шеремета: Антоненко получил обвинительный акт
18 августа, 2020, 19:10
Подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ветерану АТО Андрею Антоненко (Риффмастеру) вручили обвинительный акт
Об этом Укринформу сообщил адвокат подозреваемого Станислав Кулик.
"Вручили обвинительный акт", - сказал защитник.
Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
- Врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт.
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