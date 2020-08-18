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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: Кузьменко вручили обвинительный акт

Дело Шеремета: Кузьменко вручили обвинительный акт

Врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт

Об этом заявил ее адвокат Тарас Беспалый в комментарии Укринформу.

18 августа подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врачу и волонтеру Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт.

"Да, вручили (обвинительный акт, - ред.)", - сообщил Беспалый.

Отмечается, что в свою очередь адвокат другого подозреваемого по этому делу, ветерана АТО Андрея Антоненко Станислав Кулик заявил, что его подзащитному еще не вручали обвинительный акт.

"Еще не вручали. Было назначено (вручение обвинительного акта Антоненко, - ред.) На 17 часов", - отметил Кулик.

  • Напомним, ранее подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко сообщила, что ей 18 августа вручат обвинительный акт.

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