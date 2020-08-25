Разумков сообщил, что двое нардепов заболели коронавирусом

25 августа, 2020, 13:59

25 августа глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что доступ в кулуары ВР ограничат для журналистов из-за заболевания двух нардепов коронавирусом

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Насколько мне известно, - двое (болеют, - ред.)", - отметил спикер парламента.

Он отметил, что по этой причине журналистам снова ограничат доступ в кулуары.

Напомним, 23 августа стало известно о болезни COVID-19 у лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко

25 августа ее пресс-секретарь рассказал о тяжелом состоянии политика и отметил, что лидер "Батькивщины" проходит курс интенсивной терапии

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