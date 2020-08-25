"Манчестер Юнайтед" начал работу над трансфером Месси

25 августа, 2020, 19:44

Английский "Манчестер Юнайтед" начал работу над трансфером Лионеля Месси

Об этом сообщает Cuatro.

Месси близок к уходу из "Барсы", и на аргентинца уже есть несколько претендентов. "Манчестер Юнайтед" имеет наилучшие шансы подписать аргентинца, поскольку может покрыть финансовые запросы звездного форварда.

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.