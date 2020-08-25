"Манчестер Юнайтед" начал работу над трансфером Месси
Об этом сообщает Cuatro.
Месси близок к уходу из "Барсы", и на аргентинца уже есть несколько претендентов. "Манчестер Юнайтед" имеет наилучшие шансы подписать аргентинца, поскольку может покрыть финансовые запросы звездного форварда.
В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.
Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.
- 21 августа стало известно, что Лионель Месси не уверен в своем будущем в испанском топ-клубе.
- 20 августа сообщалось, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман проведет встречу с Лионелем Месси .
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