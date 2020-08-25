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Espreso.tvСпорт"Манчестер Юнайтед" начал работу над трансфером Месси

"Манчестер Юнайтед" начал работу над трансфером Месси


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Юнайтед" начал работу над трансфером Лионеля Месси

Об этом сообщает Cuatro.

Месси близок к уходу из "Барсы", и на аргентинца уже есть несколько претендентов. "Манчестер Юнайтед" имеет наилучшие шансы подписать аргентинца, поскольку может покрыть финансовые запросы звездного форварда.

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.

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