"Динамо" презентовало новую резервную форму
25 августа, 2020, 19:13
Киевское "Динамо" представило новый комплект резервной формы сезона 2020/2021
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Над дизайном обновленного комплекта работал партнер "Динамо" - компания New Balance. Технологиям бренда также доверяют такие известные клубы, как "Порту", "Атлетик" Бильбао, "Селтик" и "Лилль".
"Встречайте третий комплект игровой формы, который выполнен в нейтральных цветах! Вдохновленный лучами чистой энергии, которые разрезают ночь", - говорится в заявлении "Динамо".
- 20 августа киевское "Динамо" представило новый комплект домашней формы сезона 2020/2021.
- 21 августа "Динамо" представило новый комплект гостевой формы сезона 2020/2021.
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