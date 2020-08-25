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Espreso.tvСпорт"Динамо" презентовало новую резервную форму

"Динамо" презентовало новую резервную форму


фото: fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" представило новый комплект резервной формы сезона 2020/2021

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Над дизайном обновленного комплекта работал партнер "Динамо" - компания New Balance. Технологиям бренда также доверяют такие известные клубы, как "Порту", "Атлетик" Бильбао, "Селтик" и "Лилль".

"Встречайте третий комплект игровой формы, который выполнен в нейтральных цветах! Вдохновленный лучами чистой энергии, которые разрезают ночь", - говорится в заявлении "Динамо".

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