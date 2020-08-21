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Espreso.tvСпорт"Динамо" презентовало новую гостевую форму

"Динамо" презентовало новую гостевую форму


фото: fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" представило новый комплект гостевой формы сезона 2020/2021

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".

Над дизайном обновленного комплекта работал партнер "Динамо" - компания New Balance. Уже сегодня, 21 августа, в матче против "Олимпика" в УПЛ, киевляне сыграют в новой выездной форме.

"Эмблема клуба, расположенная возле сердца, имеет особенность, которая открывается лишь тому, кто оденет футболку - девиз "Киев - это мы" на обороте, символизирующий единство команды, болельщиков и родного города. Единство, что делает нас сильнее. Это - наша новая полоса. Это - наши традиции. Это - наша команда. Это - наш город. Киев - это мы ", - говорится в заявлении клуба.

На нынешней форме присутствуют необычные полосы, которые символизируют новый этап в истории "Динамо". Также по идее дизайнеров они должны напоминать волны Днепра.

Домашняя форма - сине-голубые полосы на белом, выездная - голубые полосы на синем, и в этом году New Balance впервые представит третий комплект игровой формы "Динамо".

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