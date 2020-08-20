"Динамо" представило необычную новую форму
Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".
Над дизайном обновленного комплекта работал партнер "Динамо" - компания New Balance. Технологиям бренда также доверяют такие известные клубы, как "Порту", "Атлетик" Бильбао, "Селтик" и "Лилль".
"В жизни каждого бывают успешные полосы и не очень, и футбольный клуб - не исключение. Однако самое важное - это двигаться к новым победам и свершениям. Особенно, если рядом преданные болельщики, всегда поддерживают свою команду. Это - наша новая полоса. Это - наши традиции. Это - наша команда. это - наш город. Киев - это мы ", - говорится в заявлении клуба.
На нынешней форме есть необычные полосы, которые символизируют новый этап в истории "Динамо". Также по идее дизайнеров они должны напоминать волны Днепра.
- 20 августа стало известно, что польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера согласился на переход в итальянскую "Рому" .
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