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Espreso.tvСпорт"Динамо" представило необычную новую форму

"Динамо" представило необычную новую форму


фото: fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" представило новый комплект домашней формы сезона 2020/2021

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".

Над дизайном обновленного комплекта работал партнер "Динамо" - компания New Balance. Технологиям бренда также доверяют такие известные клубы, как "Порту", "Атлетик" Бильбао, "Селтик" и "Лилль".

"В жизни каждого бывают успешные полосы и не очень, и футбольный клуб - не исключение. Однако самое важное - это двигаться к новым победам и свершениям. Особенно, если рядом преданные болельщики, всегда поддерживают свою команду. Это - наша новая полоса. Это - наши традиции. Это - наша команда. это - наш город. Киев - это мы ", - говорится в заявлении клуба.

На нынешней форме есть необычные полосы, которые символизируют новый этап в истории "Динамо". Также по идее дизайнеров они должны напоминать волны Днепра.

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