Приведет к колоссальному коллапсу, - Зеленский призвал раввинов помочь избежать массовых скоплений в Умани

25 августа, 2020, 18:40

Об этом он заявил во время встречи с представителями иудейских религиозных организаций Украины, передает пресс-служба ОПГ.

"В этом году из COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы... Массовое празднование Рош Ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах ", - сказал Зеленский.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в Украину ежегодно из Израиля приезжают на Рош Ха-Шана около 8 тыс. верующих.

"Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только усиливать наши отношения... Но у нас сложная ситуация", - отметил президент.

Зеленский попросил представителей иудейских религиозных организаций Украины обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош Ха-Шана в этом году.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров запретил паломникам-хасидам посещать Украину на время празднования Рош Ха-Шана в этом году.

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