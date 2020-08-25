Приведет к колоссальному коллапсу, - Зеленский призвал раввинов помочь избежать массовых скоплений в Умани
Об этом он заявил во время встречи с представителями иудейских религиозных организаций Украины, передает пресс-служба ОПГ.
"В этом году из COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы... Массовое празднование Рош Ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах ", - сказал Зеленский.
По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в Украину ежегодно из Израиля приезжают на Рош Ха-Шана около 8 тыс. верующих.
"Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только усиливать наши отношения... Но у нас сложная ситуация", - отметил президент.
Зеленский попросил представителей иудейских религиозных организаций Украины обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош Ха-Шана в этом году.
- Ранее сообщалось, что Кабинет министров запретил паломникам-хасидам посещать Украину на время празднования Рош Ха-Шана в этом году.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос