 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПриведет к колоссальному коллапсу, - Зеленский призвал раввинов помочь избежать массовых скоплений в Умани

Приведет к колоссальному коллапсу, - Зеленский призвал раввинов помочь избежать массовых скоплений в Умани


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский призвал раввинов помочь избежать массовых скоплений во время празднования Рош Ха-Шана в Умани в условиях пандемии коронавируса

Об этом он заявил во время встречи с представителями иудейских религиозных организаций Украины, передает пресс-служба ОПГ.

"В этом году из COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы... Массовое празднование Рош Ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах ", - сказал Зеленский.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в Украину ежегодно из Израиля приезжают на Рош Ха-Шана около 8 тыс. верующих.

"Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только усиливать наши отношения... Но у нас сложная ситуация", - отметил президент.

Зеленский попросил представителей иудейских религиозных организаций Украины обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош Ха-Шана в этом году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать