"Мы ничего не планируем запускать": Арахамия о заявлении Кравчука по поводу подачи воды в Крым
25 августа, 2020, 16:57
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что пока нет никаких шансов в ВР рассматривать и принимать решение о возобновлении подачи воды в Крым
Об этом он заявил в комментарии журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады 25 августа, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы ничего не планируем запускать в Крым. Г-на Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте принимать такие решения и даже их рассматривать", - отметил Арахамия.
- Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что государство готово начать поставки воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы.
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