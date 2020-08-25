Протесты в Беларуси: парламент Эстонии призвал провести новые выборы

25 августа, 2020, 19:42

Парламент Эстонии принял резолюцию, в которой поддержал протестующих и призвал провести новые демократические выборы в Беларуси

Об этом сообщает пресс-служба парламента Эстонии.

В Эстонии парламент принял резолюцию "В поддержку демократии и гражданского общества Беларуси".

В документе эстонский парламент поддержал протестующих и призвал провести новые демократические выборы в Беларуси.

За соответствующий документ проголосовали 92 депутата, еще один - не участвовал в голосовании.

"Парламент не признает президентские выборы,которые состоялись в Беларуси 9 августа 2020 г., потому что они не были свободными, справедливыми и демократическими. Парламент осуждает применение силы против мирных демонстрантов и призывает власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных по политическим мотивам", - говорится в документе.

Также в резолюции эстонские депутаты призвали Европейский Союз, помимо санкций, разработать политику долгосрочной поддержки белорусского общества.

23 августа 2020, в Минске состоялась многотысячная антипрезидентская акция под названием "Марш новой Беларуси".

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко вечером в воскресенье, 23 августа 2020 г., приилетел на вертолете в свою главную резиденцию - минский Дворец независимости - с оружием.

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