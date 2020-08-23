Лукашенко прилетел в свою резиденцию в бронежилете и с автоматом в руках
23 августа, 2020, 20:06
Руководитель Беларуси Александр Лукашенко вечером в воскресенье, 23 августа 2020 года, прилетел на вертолете в свою главную резиденцию - минский Дворец независимости - с оружием
Видео опубликовал Telegram канал президентской пресс-службы Пул первого, передает Еспресо.TV.
На записи видно, что Лукашенко несет в руках похожий на АК автомат без рожка.
Читайте также: Демократические силы Украины и России объяснили белорусам, как им не повторить их ошибок в борьбе за свободу
При этом он одет в бронежилет.
"На президенте бронежилет. В руках - автомат", - прямо пишет его пресс-служба.
Днем к резиденции шли протестующие, но силовики перекрыли им дорогу.
Когда люди начали расходиться, над протестующими пролетел вертолет, из которого впоследствии вышел Лукашенко, добавляет белорусская служба Радио Свобода .
- Напомним, сегодня белорусская оппозиция проводила мирную мегаакцию "Марш за новую Беларусь" .
- По мнению украинского политического аналитика Алексея Голобуцкого, белорусским протестующим следует переходить от "хиппи-тактики" с цветами, рукописными плакатами и доброжелательностью к реальным действиям по "перехвату власти". Иначе, как он отметил, осенью их ждет "тихая страшная зачистка" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
-
15 августа, 2020 Не болейте: карантин!
Читайте также
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку