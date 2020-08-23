Лукашенко прилетел в свою резиденцию в бронежилете и с автоматом в руках

23 августа, 2020, 20:06

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко вечером в воскресенье, 23 августа 2020 года, прилетел на вертолете в свою главную резиденцию - минский Дворец независимости - с оружием

Видео опубликовал Telegram канал президентской пресс-службы Пул первого, передает Еспресо.TV.

На записи видно, что Лукашенко несет в руках похожий на АК автомат без рожка.

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При этом он одет в бронежилет.

"На президенте бронежилет. В руках - автомат", - прямо пишет его пресс-служба.

Днем к резиденции шли протестующие, но силовики перекрыли им дорогу.

Когда люди начали расходиться, над протестующими пролетел вертолет, из которого впоследствии вышел Лукашенко, добавляет белорусская служба Радио Свобода