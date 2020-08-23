 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЛукашенко прилетел в свою резиденцию в бронежилете и с автоматом в руках

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в бронежилете и с автоматом в руках

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко вечером в воскресенье, 23 августа 2020 года, прилетел на вертолете в свою главную резиденцию - минский Дворец независимости - с оружием

Видео опубликовал Telegram канал президентской пресс-службы Пул первого, передает Еспресо.TV.

На записи видно, что Лукашенко несет в руках похожий на АК автомат без рожка.

Читайте также: Демократические силы Украины и России объяснили белорусам, как им не повторить их ошибок в борьбе за свободу

При этом он одет в бронежилет.

"На президенте бронежилет. В руках - автомат", - прямо пишет его пресс-служба.

Днем к резиденции шли протестующие, но силовики перекрыли им дорогу.

 
Когда люди начали расходиться, над протестующими пролетел вертолет, из которого впоследствии вышел Лукашенко, добавляет белорусская служба Радио Свобода .
 
 
 
 
  • Напомним, сегодня белорусская оппозиция проводила мирную мегаакцию "Марш за новую Беларусь" .
  • По мнению украинского политического аналитика Алексея Голобуцкого, белорусским протестующим следует переходить от "хиппи-тактики" с цветами, рукописными плакатами и доброжелательностью к реальным действиям по "перехвату власти". Иначе, как он отметил, осенью их ждет "тихая страшная зачистка" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

23 августа, 2020 воскресенье

22 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать