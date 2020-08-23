На "Марше новой Беларуси" в Минске, Могилеве и Пинске тысячи людей скандируют: "Трибунал!", "Лукашенко - в автозак!"
Больше всего людей, и это несмотря на дождливую погоду, собралось в Минске, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на портал Хартыя'97 .
"На площади Независимости и возле нее негде яблоку упасть. Переполненный центр Минска скандирует "Трибунал! "Люди продолжают идти на Майдан Независимости", - отмечается в сообщении.
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Также многочисленные акции одновременно с Минском проходят в Могилеве и Пинске.
Там, в частности, требуют: "Лукашенко - в автозак!".
Центр Минска from Charter Vimeo on Vimeo .
Площадь независимости from Charter Vimeo on Vimeo .
- Напомним, на сегодняшний мегаакции Координационный Совет представит правовой алгоритм устранения Александра Лукашенко от власти.
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