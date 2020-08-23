На "Марше новой Беларуси" в Минске, Могилеве и Пинске тысячи людей скандируют: "Трибунал!", "Лукашенко - в автозак!"

23 августа, 2020, 15:31

Начиная с 14:00 воскресенья, 23 августа 2020 года, в Минске проходит многотысячная антипрезидентская акция под названием "Марш новой Беларуси"

Больше всего людей, и это несмотря на дождливую погоду, собралось в Минске, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на портал Хартыя'97 .

"На площади Независимости и возле нее негде яблоку упасть. Переполненный центр Минска скандирует "Трибунал! "Люди продолжают идти на Майдан Независимости", - отмечается в сообщении.

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Также многочисленные акции одновременно с Минском проходят в Могилеве и Пинске.

Там, в частности, требуют: "Лукашенко - в автозак!".

Напомним, на сегодняшний мегаакции Координационный Совет представит правовой алгоритм устранения Александра Лукашенко от власти.

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