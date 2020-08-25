Дело Стерненко: рассмотрение начнется 31 августа

25 августа, 2020, 19:35

Активист Сергей Стерненко сообщил, что подготовительное заседание по его делу назначено на 31 августа

Об этом он написал в Telegram.

"Подготовительное заседание по заказному делу против меня уже назначили на 31 августа в 13:00 в Приморском районном суде г. Одессы", - отметил Стерненко.

Активисту Сергею Стерненко вручили обвинительный акт .

Верховный суд Украины отказал активисту Сергею Стерненко в смене места рассмотрения дела из Одессы на Киев, в котором он подозреваемый в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.