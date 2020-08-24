Зеленский предложил создать две государственные премии - имени Патона и Скорика

24 августа, 2020, 10:51

Об этом он сказал в выступлении по случаю 29-й годовщины независимости Украины, сообщает Еспресо.TV.

"В этот день с нами, к сожалению, нет двух гениев современности, с которыми нам всем повезло жить в одно время. Двух больших украинцев, которые ушли от нас в этом году. Это два Героя Украины - Мирослав Михайлович Скорик и Борис Евгеньевич Патон. Они творили нашу историю и добывали славу Украине в мире. Сегодня мной направлены в правительство соответствующие письма об учреждении двух премий: за весомый вклад в развитие науки и научные достижения - Государственную премию имени Бориса Патона. И за весомый вклад в развитие музыкального искусства - Государственную премию имени Мирослава Скорика", - сказал Зеленский.