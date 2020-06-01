Умер украинский композитор Мирослав Скорик

1 июня, 2020, 20:11

В понедельник, 1 июня, в возрасте 81 года умер украинский композитор, Герой Украины, народный артист Мирослав Скорик

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Мирослав Михайлович Скорик родился 13 июля 1938 года во Львове, в семье украинских интеллигентов. Его бабушка - Елена Крушельницкая-Охримович - была родной сестрой оперной певицы Соломии Крушельницкой. В 1948 году семья Скориков была репрессирована и выслана в Сибирь и только после смерти Сталина им удалось вернуться.

Мирослав Скорик учился во Львовской государственной консерватории им. Н. В. Лысенко, создавал музыку к ленте Сергея Параджанова "Тени забытых предков", преподавал в Киевской и Львовской консерватории, был художественным руководителем фестиваля "Киев Мюзик Фест", председателем жюри фестиваля "Червона рута", сопредседателем Национального союза композиторов Украины, в апреле 2011 года был назначен художественным руководителем Киевской оперы, имеет ордена "За заслуги" и "Знак почета".

"Умер выдающийся композитор Мирослав Скорик. Вечная память... Одно из последних его произведений "Рождественская симфония". Мы слушали и плакали..." - написал в Facebook народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.