Умер президент НАН Украины Борис Патон
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram .
В среду, 19 августа, скончался украинский ученый, президент НАН Украины Борис Патон.
"Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец", - отметил Зеленский.
Борис Евгеньевич Патон родился 14 ноября 1918 года. Выдающийся украинский ученый в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов. Доктор технических наук. Первый Герой Украины.
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