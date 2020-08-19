Умер президент НАН Украины Борис Патон

19 августа, 2020, 19:24

В возрасте 101 год умер президент Национальной академии наук, выдающийся украинский ученый Борис Патон

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram .

В среду, 19 августа, скончался украинский ученый, президент НАН Украины Борис Патон.

"Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец", - отметил Зеленский.

Борис Евгеньевич Патон родился 14 ноября 1918 года. Выдающийся украинский ученый в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов. Доктор технических наук. Первый Герой Украины.

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