15-летний Коля Лукашенко вооружился пистолетом и одел каску

23 августа, 2020, 22:41

Самый младший сын белорусского правителя Николай Лукашенко, которому 15 лет, в воскресенье, 23 августа 2020 года, сопровождал своего отца Александра Лукашенко экипированный, как боец сил специального назначения

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

Как видно на кадрах официальной хроники, обнародованных белорусским государственным информационным агентством БелТА, Лукашенко-младший находился с президентом в салоне вертолета во время сегодняшнего полета Лукашенко-старшего над Минском.

Соответствующий видеофрагмент появился на популярном оппозиционном блоге Nexta_live.

Можно заметить, что Николай имеет при себе пистолет, патроны к нему. Его, как и отца, защищает бронежилет, а на голове у парня - каска.