15-летний Коля Лукашенко вооружился пистолетом и одел каску
23 августа, 2020, 22:41
Самый младший сын белорусского правителя Николай Лукашенко, которому 15 лет, в воскресенье, 23 августа 2020 года, сопровождал своего отца Александра Лукашенко экипированный, как боец сил специального назначения
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
Как видно на кадрах официальной хроники, обнародованных белорусским государственным информационным агентством БелТА, Лукашенко-младший находился с президентом в салоне вертолета во время сегодняшнего полета Лукашенко-старшего над Минском.
Соответствующий видеофрагмент появился на популярном оппозиционном блоге Nexta_live.
Можно заметить, что Николай имеет при себе пистолет, патроны к нему. Его, как и отца, защищает бронежилет, а на голове у парня - каска.
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