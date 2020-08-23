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Espreso.tvМир15-летний Коля Лукашенко вооружился пистолетом и одел каску

15-летний Коля Лукашенко вооружился пистолетом и одел каску

Самый младший сын белорусского правителя Николай Лукашенко, которому 15 лет, в воскресенье, 23 августа 2020 года, сопровождал своего отца Александра Лукашенко экипированный, как боец сил специального назначения

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

Как видно на кадрах официальной хроники, обнародованных белорусским государственным информационным агентством БелТА, Лукашенко-младший находился с президентом в салоне вертолета во время сегодняшнего полета Лукашенко-старшего над Минском.

Соответствующий видеофрагмент появился на популярном оппозиционном блоге Nexta_live.

Можно заметить, что Николай имеет при себе пистолет, патроны к нему. Его, как и отца, защищает бронежилет, а на голове у парня - каска.

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