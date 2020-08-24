DZIDZIO и екслидер "Ляписа" Михалок стали заслуженными артистами Украины
24 августа, 2020, 12:13
В День Независимости, президент Владимир Зеленский наградил артистов и военных
Об этом сообщает ТСН.
Поэт-песенник Юрий Рыбчинский получил звание "Герой Украины".
Михаил Хома с DZIDZIO и Сергей Михалок, екслидер "Ляпис Трубецкой", получили звание "Заслуженный артист Украины".
Военнослужащие получили награды за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности страны, мужество, образцовое выполнение служебных обязанностей и профессионализм. Их получили:
- Василий Приходченко, старший солдат:
- Александр Рапута, старший лейтенант;
- Роман Малышкин, майор;
- Сергей Кулясов, полковник;
- Сергей Кисленських, майор полиции;
- Андрей Гнатов, полковник;
- Григорий Федик, старший прапорщик;
- Александр Гордузенко, старший мичман;
- Андрей Кобильчук, майор;
- Андрей Кузьменко, солдат.
Президент Украины Владимир Зеленский направил в правительство предложение о создании двух государственных премий имени Бориса Патона и имени Мирослава Скорика.
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