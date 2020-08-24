DZIDZIO и екслидер "Ляписа" Михалок стали заслуженными артистами Украины

24 августа, 2020, 12:13

Об этом сообщает ТСН.

Поэт-песенник Юрий Рыбчинский получил звание "Герой Украины".

Михаил Хома с DZIDZIO и Сергей Михалок, екслидер "Ляпис Трубецкой", получили звание "Заслуженный артист Украины".

Военнослужащие получили награды за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности страны, мужество, образцовое выполнение служебных обязанностей и профессионализм. Их получили:

Василий Приходченко, старший солдат:

Александр Рапута, старший лейтенант;

Роман Малышкин, майор;

Сергей Кулясов, полковник;

Сергей Кисленських, майор полиции;

Андрей Гнатов, полковник;

Григорий Федик, старший прапорщик;

Александр Гордузенко, старший мичман;

Андрей Кобильчук, майор;

Андрей Кузьменко, солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский направил в правительство предложение о создании двух государственных премий имени Бориса Патона и имени Мирослава Скорика.