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Espreso.tvОбществоDZIDZIO и екслидер "Ляписа" Михалок стали заслуженными артистами Украины

DZIDZIO и екслидер "Ляписа" Михалок стали заслуженными артистами Украины


фото: Експрес
В День Независимости, президент Владимир Зеленский наградил артистов и военных

Об этом сообщает ТСН.

Поэт-песенник Юрий Рыбчинский получил звание "Герой Украины".

Михаил Хома с DZIDZIO и Сергей Михалок, екслидер "Ляпис Трубецкой", получили звание "Заслуженный артист Украины".

Военнослужащие получили награды за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности страны, мужество, образцовое выполнение служебных обязанностей и профессионализм. Их получили:

  • Василий Приходченко, старший солдат:
  • Александр Рапута, старший лейтенант;
  • Роман Малышкин, майор;
  • Сергей Кулясов, полковник;
  • Сергей Кисленських, майор полиции;
  • Андрей Гнатов, полковник;
  • Григорий Федик, старший прапорщик;
  • Александр Гордузенко, старший мичман;
  • Андрей Кобильчук, майор;
  • Андрей Кузьменко, солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский направил в правительство предложение о создании двух государственных премий имени Бориса Патона и имени Мирослава Скорика.

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