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Espreso.tvОбществоЗеленский заявил, что на Донбассе 28 дней нет боевых потерь

Зеленский заявил, что на Донбассе 28 дней нет боевых потерь


фото: www.president.gov.ua/
Глава государства считает, что Украина и ее воины хотят мира на востоке Украины

Об этом он заявил на церемонии поднятия Государственного флага, сообщает Укринформ .

"Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, хотят мира на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии , потому что именно вы - современное и сильное войско - является залогом для наступления такого желаемого в Украине мира ", - сказал Зеленский.

Президент заявил, что украинское общество ценит труд своих защитников и мирный сон, который они обеспечивают в городах и селах.

Глава государства от имени украинского народа выразил всем военнослужащим благодарность за добросовестное выполнение обязанностей, отвагу и героизм.

  • На Донбассе с полуночи 27 июля установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • В воскресенье, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного флага.
  • 22 августа на фронте: с российской стороны - выстрел из гранатомета вблизи Марьинки, с украинской - без потерь.

 

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