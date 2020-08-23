Зеленский заявил, что на Донбассе 28 дней нет боевых потерь

23 августа, 2020, 11:15

Глава государства считает, что Украина и ее воины хотят мира на востоке Украины

Об этом он заявил на церемонии поднятия Государственного флага, сообщает Укринформ .

"Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, хотят мира на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии , потому что именно вы - современное и сильное войско - является залогом для наступления такого желаемого в Украине мира ", - сказал Зеленский.

Президент заявил, что украинское общество ценит труд своих защитников и мирный сон, который они обеспечивают в городах и селах.

Глава государства от имени украинского народа выразил всем военнослужащим благодарность за добросовестное выполнение обязанностей, отвагу и героизм.