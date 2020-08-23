22 августа на фронте: с российской стороны - выстрел из гранатомета вблизи Марьинки, с украинской - без потерь
Об этом говорится в утреннем возведении о положении в зоне проведения операции Объединенных сил, передает Еспресо.TV .
Говорится об "одном выстреле из ручного противотанкового гранатомета, зафиксированного у Марьинки".
"Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали", - отмечает командование ООС.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
"С начала текущих суток, 23 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина", - отмечают украинские военные.
- Напомним, с 27 августа в зоне ООС действует "всеобъемлющее и полное перемирие".
- По словам президента Владимира Зеленского, "боевых потерь в течение месяца нет" .
- Как отмечают эксперты, не исключено еще за мир со стороны России украинскому руководству придется "расплачиваться" согласия на проведение местных выборов в ОРДЛО.
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