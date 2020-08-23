22 августа на фронте: с российской стороны - выстрел из гранатомета вблизи Марьинки, с украинской - без потерь

23 августа, 2020, 07:23

В субботу, 22 августа 2020 года, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументировано только 1 нарушение режима прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в утреннем возведении о положении в зоне проведения операции Объединенных сил, передает Еспресо.TV .

Говорится об "одном выстреле из ручного противотанкового гранатомета, зафиксированного у Марьинки".

"Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали", - отмечает командование ООС.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"С начала текущих суток, 23 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина", - отмечают украинские военные.

Напомним, с 27 августа в зоне ООС действует "всеобъемлющее и полное перемирие".

По словам президента Владимира Зеленского, "боевых потерь в течение месяца нет" .

Как отмечают эксперты, не исключено еще за мир со стороны России украинскому руководству придется "расплачиваться" согласия на проведение местных выборов в ОРДЛО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb