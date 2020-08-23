 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество22 августа на фронте: с российской стороны - выстрел из гранатомета вблизи Марьинки, с украинской - без потерь

22 августа на фронте: с российской стороны - выстрел из гранатомета вблизи Марьинки, с украинской - без потерь

иллюстративное
фото: flickr.com
В субботу, 22 августа 2020 года, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументировано только 1 нарушение режима прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в утреннем возведении о положении в зоне проведения операции Объединенных сил, передает Еспресо.TV .

Говорится об "одном выстреле из ручного противотанкового гранатомета, зафиксированного у Марьинки".

"Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали", - отмечает командование ООС.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"С начала текущих суток, 23 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина", - отмечают украинские военные.

  • Напомним, с 27 августа в зоне ООС действует "всеобъемлющее и полное перемирие".
  • По словам президента Владимира Зеленского, "боевых потерь в течение месяца нет" .
  • Как отмечают эксперты, не исключено еще за мир со стороны России украинскому руководству придется "расплачиваться" согласия на проведение местных выборов в ОРДЛО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 августа, 2020 воскресенье

22 августа, 2020 суббота

больше новостей

23 августа, 2020 воскресенье

22 августа, 2020 суббота

21 августа, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать