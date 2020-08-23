 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСегодня в Украине отмечают День Государственного Флага

Сегодня в Украине отмечают День Государственного Флага

В воскресенье, 23 августа 2020 года, в Украине празднуют День Государственного Флага

Праздник установлен "в честь многовековой истории украинской государственности, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины", согласно указу президента от 23 августа 2004 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

В 2009 году были внесены изменения в этот указ и основано ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Государственный флаг - неотъемлемый атрибут каждой страны, олицетворяет самобытность и преемственность ее государственно традиций. Его эволюция в своеобразный способ отражает многовековые процессы развития, становления и жизнедеятельности государственных образований.

Читайте также: "Независимость - это необходимое, но недостаточное условие для настоящей самостоятельности". Обращение группы "Первого декабря"

Устойчивое сочетание синего и желтого цветов на национальном флаге историки фиксируют с середины XIX века.

Во время "весны народов" 1848 Главная руська рада провозгласила всеукраинским гербом старинный герб князей Романовичей, Львовские земли и Русское воеводство - изображали золотого льва, опирающегося на скалу, на голубом фоне. Именно такие изображения имели своих знаменах отряды Национальной гвардии в Яворове и других городах Галичины. В это же время в соответствии с геральдическими обычаями сложились сочетание желтой и синей полос на прямоугольном полотнище.

Утверждение же сине-желтого флага как государственного произошло с провозглашением Украинской Народной Республики (УНР). Затем в истории Украины был период красного знамени советских оккупантов, а за сине-желтый сажали в тюрьмы.

В новейшие времена национальный сине-желтый флаг впервые официально появился на ратуше города Стрый 14 марта 1990. В Киеве флаг был поднят над городской мэрией позже - 24 июля 1990 года.

23 августа 1991 группой народных депутатов сине-желтый украинский флаг внесены в сессионный зал Верховной Рады, а уже 4 сентября был торжественно подняли над зданием парламента. 18 сентября 1991 года было подписано постановление о разрешении "в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг", а постановление ВР Украины от 28 января 1992 предоставила ему статус Государственного. Окончательно Флаг Государства Украина утвержден статьей 20 Конституции Украины в 1996 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 августа, 2020 воскресенье

22 августа, 2020 суббота

больше новостей

23 августа, 2020 воскресенье

22 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать