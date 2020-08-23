Сегодня в Украине отмечают День Государственного Флага

23 августа, 2020, 09:21

В воскресенье, 23 августа 2020 года, в Украине празднуют День Государственного Флага

Праздник установлен "в честь многовековой истории украинской государственности, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины", согласно указу президента от 23 августа 2004 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

В 2009 году были внесены изменения в этот указ и основано ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Государственный флаг - неотъемлемый атрибут каждой страны, олицетворяет самобытность и преемственность ее государственно традиций. Его эволюция в своеобразный способ отражает многовековые процессы развития, становления и жизнедеятельности государственных образований.

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Устойчивое сочетание синего и желтого цветов на национальном флаге историки фиксируют с середины XIX века.

Во время "весны народов" 1848 Главная руська рада провозгласила всеукраинским гербом старинный герб князей Романовичей, Львовские земли и Русское воеводство - изображали золотого льва, опирающегося на скалу, на голубом фоне. Именно такие изображения имели своих знаменах отряды Национальной гвардии в Яворове и других городах Галичины. В это же время в соответствии с геральдическими обычаями сложились сочетание желтой и синей полос на прямоугольном полотнище.

Утверждение же сине-желтого флага как государственного произошло с провозглашением Украинской Народной Республики (УНР). Затем в истории Украины был период красного знамени советских оккупантов, а за сине-желтый сажали в тюрьмы.

В новейшие времена национальный сине-желтый флаг впервые официально появился на ратуше города Стрый 14 марта 1990. В Киеве флаг был поднят над городской мэрией позже - 24 июля 1990 года.

23 августа 1991 группой народных депутатов сине-желтый украинский флаг внесены в сессионный зал Верховной Рады, а уже 4 сентября был торжественно подняли над зданием парламента. 18 сентября 1991 года было подписано постановление о разрешении "в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг", а постановление ВР Украины от 28 января 1992 предоставила ему статус Государственного. Окончательно Флаг Государства Украина утвержден статьей 20 Конституции Украины в 1996 году.

Напомним, вчера вечером на Печерских холмах подняли самый большой флаг Украины .

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