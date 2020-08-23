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Espreso.tvСпортУПЛ: турнирная таблица после 1-го тура чемпионата Украины по футболу

УПЛ: турнирная таблица после 1-го тура чемпионата Украины по футболу


фото: upl.ua
Полтавская "Ворскла" возглавляет турнирную таблицу УПЛ после 1-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

На последней строчке находится донецкий "Олимпик", который разгромно проиграл киевскому "Динамо" (1: 4). Еще 4 команды получили в 1-м туре победу. Речь идет о полтавской "Ворскле" (5: 2 над "Рухом"), "Александрию" (4: 1 против "Мариуполя"), черниговскую "Десну", которая уверенно победила луганскую "Зарю" со счетом 3: 1 и донецкий "Шахтер" (3: 1 над "Колос").

Единственный матч, который завершился с ничейным счетом - встреча "Днепр-1" и "Ингула", которые закончили поединок 1: 1. Противостояние "Львов" - "Минай" перенесен из-за вспышки COVID-19 в львовском клубе.

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