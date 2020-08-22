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Espreso.tvОбщество"Независимость - это необходимое, но недостаточное условие для настоящей самостоятельности". Обращение группы "Первого декабря"

"Независимость - это необходимое, но недостаточное условие для настоящей самостоятельности". Обращение группы "Первого декабря"

"В последнее время в нашем обществе усиливаются эти анархические тенденции. Сообщества раскалываются и мельчают. Ненависть к тем, кто вчера стоял с тобой по одну сторону баррикады, становится слишком распространенной эмоцией"

Об этом говорится в подготовленном по случаю Дня Независимости Украины обращении инициативной группы "Первого декабря" под названием "Время зрелости", обнародованном в субботу, 22 августа 2020 года, передает Еспресо.TV .

Вот полный текст заявления

Независимой Украине уже 29 лет. Но на самом деле значительно, значительно больше.

Наша страна не восстала из "ниоткуда". Мы помним о борьбе украинских повстанцев, диссидентов и политзаключенных во времена СССР. О неудержимом стремлении к свободе и всех попытках восстановления независимости. О "кровавых землях", в которые нашу страну превратили режимы нацистского и коммунистического тоталитаризма. Помним о независимости 1917-1921 годов, без которой не было бы сегодняшней Украины. Помним об усилиях Кирилло-Мефодиевцев в середине XIX века, о восстании Мазепы, о государственности Войска Запорожского XVII-XVIII веков. О Великом Княжестве Литовском, о Киевской Руси.

Наша страна не восстала из "ниоткуда". Ее история - глубинна.

В этой истории главной ценностью была свобода. Стремление к свободе от принуждения, от насилия, от оскорбления достоинства. Свободы от "царя", "фюрера", "вождя", или "генсека". Украина дышит свободой. Это ее кислород.

Но каждая ценность имеет свою тень. Тень нашей свободы - наш анархизм. Мы не хотим никому подчиняться - но часто не хотим никого слушать. Мы не хотим приказов - но часто не хотим советов. Мы не хотим муштры - но часто не хотим объединения и командного действия.

Свобода без ответственности - это анархия. Ответственность без свободы - это рабство.

Свобода является нашей большой силой, анархизм в результате безответственности является нашей большой слабостью. "Темной стороной" нашей Луны.

Независимость - это необходимое, но недостаточное условие для подлинной самостоятельности, демократии, военной силы, экономического благосостояния.

В последнее время в нашем обществе усиливаются эти анархические тенденции. Сообщества раскалываются и мельчают. Ненависть к тем, кто вчера стоял с тобой по одну сторону баррикады, становится слишком распространенной эмоцией. У нас много лидеров - но мало командных игроков. Много атаманов - но мало тех, кто имеет чувство общности. Мы не подбираем слов - и употребляем слово "враг" там, где можно было бы ограничиться "оппонентом".

Но ненависть и раскол - это слабость. А украинцы слабы только тогда, когда сами себя разрушают.

Стремление к свободе - это наше большое здоровье; анархизм - это наша большая болезнь. Украинское общество не "турецкая галера", оно - стая козацких чаек. Но большая задача в том, чтобы эти чайки не расплылись кто куда. Чтобы они, невзирая на различия, действовали сообща, когда этого требует история.

В этот День Независимости мы обращаемся к украинскому обществу с призывом осознать угрозу раздора и преодолеть эти разъединительные тенденции. Наш враг - в Кремле; он действует как извне, так и через откровенно пророссийские силы внутри Украины. Но не стоит искать его среди своих сестер и братьев, или даже среди своих оппонентов. Защита своего государства, создание мощной современной армии и построение европейского государства на принципах верховенства права и человеческого достоинства является нашим главным приоритетом и значительно важнее тактических различий взглядов и интересов.

Нашим распрям мы можем противопоставить только общую ответственность: за свою жизнь, за будущее своих детей и внуков, за свой народ и за свою страну.

Независимой Украине уже 29 лет. Но на самом деле значительно, значительно больше. Эта история может научить нас не повторять прежних ошибок. Украинцы умеют быть не только анархичными - но и солидарными. Наши Майданы нас этому научили.

С Днем Независимости!

Слава Украине!

Александра Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив

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