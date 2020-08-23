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Espreso.tvОбществоБелорусы должны немедленно брать власть, иначе осенью их ждет "тихая и страшная зачистка", - украинский политолог

Белорусы должны немедленно брать власть, иначе осенью их ждет "тихая и страшная зачистка", - украинский политолог


фото: svaboda.org
По мнению украинского политического аналитика Алексея Голобуцкого, белорусским протестующим следует переходить от "хиппи-тактики" с цветами, рукописными плакатами и доброжелательностью к реальным действиям по "перехвату власти"

Об этом он написал в статье "Последний день" Побеги ", расположенной у него на фейсбуке , передает Еспресо.TV .

По мнению политолога, есть все больше свидетельств того, что Лукашенко уже пришел в себя от первой волны протестов и готовится очень жестоко подавить любые оппозиционные проявления.

"Всё просто: от Лукашенко не отвернулись силовики, следовательно, ему есть чем работать с протестующими. Он уже сделал соответствующее публичное заявление (через "Раша Тудей") - обосновал взятую паузу: "... Честно скажу, я знал, что так будет [поэтому долго не появлялся на публике]. Я боялся столкновений в тот острый период. И они к этому готовились: если выйдут лукашенковцы, будем мочить. Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу. Ну, может, немножко перебрали. ... Должен сказать спасибо Путину, моему другу, який тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?» Я говорю: «Скоро услышишь». Ну вот вы услышали", - объясняет Голобуцкий.

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Если протесты и в дальнейшем будут проходить исключительно в "хиппи"-формате, считает эксперт, их участникам вскоре, с наступлением осени, придется срочно покидать свою страну.

"Боюсь, этой осенью мы станем наблюдателями тихой и страшной зачистки Беларуси. Остаётся разве посоветовать наиболее активным оппозиционерам, даже если весь их протест ограничился постами в ФБ, белым платьицем и цветами, максимально оперативно и на любых условиях оставлять Беларусь вместе с родными. Ехать хотя бы в Литву. Думаю, Европа вскоре на центральном уровне примет решение об автоматическом предоставлении гражданам Беларуси статуса политических беженцев, поэтому со стороны легализации у них должно быть минимум проблем", - заключает Голобуцкий.

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