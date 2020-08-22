Вблизи Марьинки оккупанты совершили выстрел из гранатомета

22 августа, 2020, 14:25

На Донбассе россияне и наемники с начала субботы, 22 августа 2020 года, совершили один выстрел в районе Марьинки из ручного противотанкового гранатомета

Об этом со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщает Еспресо.TV.

"С начала текущих суток до полудня на большинстве участков ответственности украинских подразделений режим тишины был соблюден. В то же время наши защитники Марьинки в утренние часы зафиксировали один выстрел из ручного противотанкового гранатомета, который противник совершил со стороны оккупированного Трудовского", - говорится в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

В то же время, военнослужащие Вооруженных сил Украины на это нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации оружие в ответ не применяли.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил сегодня пока не было.

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