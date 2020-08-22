Коронавирус на Буковине: впереди остаются Черновцы и Кицманский район
22 августа, 2020, 16:20
За прошедшие сутки, 21 августа 2020 года, на Буковине зафиксированы 208 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев продолжают выявлять в Черновцах и на Кицманщине
Об этом сообщила Черновицкая ОГА, передает Еспресо.TV .
Распределение последних данных о заболеваемости по районам:
Черновцы +98;
Кицманский район +43;
Сторожинецкий район +18;
Новоселицкий район +15;
Вижницкий район +13;
Герцаевский район +6;
Глыбокский район +5;
Сокирянский район +4;
Заставновский район +3;
Путильский район 2;
Хотинский район +1.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае - 8 713 человек.
Также за последние сутки 42 буковинцев выздоровели от коронавируса. Таким образом, уже 5 806 человек в Черновицкой области преодолели COVID-19.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Украине только сейчас наступила первая волна эпидемии коронавируса.
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