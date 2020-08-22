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Espreso.tvОбществоКоронавирус на Буковине: впереди остаются Черновцы и Кицманский район

Коронавирус на Буковине: впереди остаются Черновцы и Кицманский район


фото: globelink.co.uk
За прошедшие сутки, 21 августа 2020 года, на Буковине зафиксированы 208 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев продолжают выявлять в Черновцах и на Кицманщине

Об этом сообщила Черновицкая ОГА, передает Еспресо.TV .

Распределение последних данных о заболеваемости по районам:

Черновцы +98;

Кицманский район +43;

Сторожинецкий район +18;

Новоселицкий район +15;

Вижницкий район +13;

Герцаевский район +6;

Глыбокский район +5;

Сокирянский район +4;

Заставновский район +3;

Путильский район 2;

Хотинский район +1.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае - 8 713 человек.

Также за последние сутки 42 буковинцев выздоровели от коронавируса. Таким образом, уже 5 806 человек в Черновицкой области преодолели COVID-19.

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