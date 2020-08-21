Жена Навального попросила Путина отпустить мужа на лечение в Германию

21 августа, 2020, 15:30

Жена оппозиционного политика Алексея Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием позволить транспортировать ее мужа в Германию

Официальное заявление было опубликовано на странице Навального в Twitter.

"Я считаю, что Алексею Анатольевичу нужна квалифицированная медицинская помощь в Федеративной Республике Германия. С 21 августа 12:00 у нас есть все возможности для немедленной транспортировки Алексея под наблюдением врачей высшего уровня", - говорится в заявлении Юлии стремительно.

Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.

Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.