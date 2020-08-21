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Espreso.tvОбществоЖена Навального попросила Путина отпустить мужа на лечение в Германию

Жена Навального попросила Путина отпустить мужа на лечение в Германию


фото: reuters
Жена оппозиционного политика Алексея Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием позволить транспортировать ее мужа в Германию

Официальное заявление было опубликовано на странице Навального в Twitter.

"Я считаю, что Алексею Анатольевичу нужна квалифицированная медицинская помощь в Федеративной Республике Германия. С 21 августа 12:00 у нас есть все возможности для немедленной транспортировки Алексея под наблюдением врачей высшего уровня", - говорится в заявлении Юлии стремительно.

  • Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.
  • Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.

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