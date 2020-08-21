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Espreso.tvОбществоПо Навального вылетел самолет для транспортировки, врачи "в последний" момент запретили это делать, - пресс-секретарь

По Навального вылетел самолет для транспортировки, врачи "в последний" момент запретили это делать, - пресс-секретарь

Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме

Об этом заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

По ее словам, запрет на перевозку Навального - "это покушение на его жизнь".

"К настоящему моменту врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировки. Теперь, в момент, врачи не дают разрешение", - написала Ярмыш.

 

  • Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .
  • Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.

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