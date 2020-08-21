По Навального вылетел самолет для транспортировки, врачи "в последний" момент запретили это делать, - пресс-секретарь

21 августа, 2020, 08:37

Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме

Об этом заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

По ее словам, запрет на перевозку Навального - "это покушение на его жизнь".

Организованный нами самолет для эвакуации Алексея должен приземлится через время. Запрет на перевозку Навального - это покушение на его жизнь, которое прямо сейчас совершают врачи и Лживая власть, которая это санкционировала - Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

"К настоящему моменту врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировки. Теперь, в момент, врачи не дают разрешение", - написала Ярмыш.

При этом к нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимавшим НЕ они, а Кремль - Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.