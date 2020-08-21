По Навального вылетел самолет для транспортировки, врачи "в последний" момент запретили это делать, - пресс-секретарь
Об этом заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.
По ее словам, запрет на перевозку Навального - "это покушение на его жизнь".
Организованный нами самолет для эвакуации Алексея должен приземлится через время. Запрет на перевозку Навального - это покушение на его жизнь, которое прямо сейчас совершают врачи и Лживая власть, которая это санкционировала- Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
"К настоящему моменту врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировки. Теперь, в момент, врачи не дают разрешение", - написала Ярмыш.
При этом к нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимавшим НЕ они, а Кремль- Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
- Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .
- Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-